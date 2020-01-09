Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Лестер» потерял из-за травмы одного из ведущих полузащитников команды

«Лестер» потерял из-за травмы одного из ведущих полузащитников команды
Футбол / Англия 0

23-летний нигерийский полузащитник «Лестер Сити» Вилфрид Ндиди выбыл из-за травмы перед 1-й встречей Кубка Англии с «Астон Виллой» (1:1).

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс на предматчевой пресс-конференции сообщил, что игроку потребуется операция.

«Вчера Ндиди получил ушиб на тренировке и это может потребовать завтра хирургического вмешательства. Повреждение выведет его из строя на несколько недель, но это не слишком серьёзно. Надеюсь, в феврале он снова будет готов играть», — приводит слова Роджерса Daily Mail.

23-летний хавбек, чья трансферная стоимость по версии Transfermarkt.de составляет € 45 млн, в этом сезоне принял участие в 23 матчах во всех турнирах за «Лестер», в которых отметился 2 голами и 1 результативной передачей.

«Челси» предложил за форварда «Метца» Диалло € 20 млн
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020