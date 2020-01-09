«Лестер» потерял из-за травмы одного из ведущих полузащитников команды
23-летний нигерийский полузащитник «Лестер Сити» Вилфрид Ндиди выбыл из-за травмы перед 1-й встречей Кубка Англии с «Астон Виллой» (1:1).
Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс на предматчевой пресс-конференции сообщил, что игроку потребуется операция.
«Вчера Ндиди получил ушиб на тренировке и это может потребовать завтра хирургического вмешательства. Повреждение выведет его из строя на несколько недель, но это не слишком серьёзно. Надеюсь, в феврале он снова будет готов играть», — приводит слова Роджерса Daily Mail.
23-летний хавбек, чья трансферная стоимость по версии Transfermarkt.de составляет € 45 млн, в этом сезоне принял участие в 23 матчах во всех турнирах за «Лестер», в которых отметился 2 голами и 1 результативной передачей.
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