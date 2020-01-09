Зидан: «Реал» показал хорошую игру, но мы ещё ничего не выиграли

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подвёл итоги полуфинальной встречи за Суперкубок Испании с «Валенсией» (3:1).

«Мы могли бы сыграть с вингерами, но я решил, что Иско и Модрич будут более полезны. Для нас важен был активный прессинг и хорошая игра на чужой половине поле. Все игроки показали хороший уровень игры, трудно выделить одного. Я рад за Иско. Затем гениальный гол Крооса и Модрича. Тренер хочет видеть подобное от своих игроков, но мы ещё ничего не выиграли.

Йовича провёл хорошую игру, много работал. Нелегко, когда получаешь мало игрового времени. Он хотел бы забить, но важнее работа, которую проделал. Он отдал все силы на поле», — приводит слова Зидана Marca.

В финальном матче турнира мадридская команда сыграет с победителем пары «Барселона» — «Атлетико».