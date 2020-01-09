Мбаппе отказался говорить о продлении контракта с «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отказался говорить о продлении контракта с клубом после разгромной победы в четвертьфинальном матче Кубка французской лиги с «Сент-Этьеном» (6:1). В этой встрече Мбаппе провёл один из голов.

«На данный момент я хочу просто играть в футбол и сосредоточиться на сезоне. Клуб находится в спокойной, стабильной обстановке. Сейчас не время говорить о продлении контракта», — приводит слова Мбаппе L'Equipe.

Ранее сообщалось, что в услугах Мбаппе заинтересован «Реал». Контрактное соглашение французского нападающего с «ПСЖ» рассчитано до 2022 года.

Мбаппе является воспитанником «Монако», а с 2017 года выступает за «ПСЖ». В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провёл 12 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 4 результативные передачи.