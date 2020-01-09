Мбаппе отказался говорить о продлении контракта с «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отказался говорить о продлении контракта с клубом после разгромной победы в четвертьфинальном матче Кубка французской лиги с «Сент-Этьеном» (6:1). В этой встрече Мбаппе провёл один из голов.
«На данный момент я хочу просто играть в футбол и сосредоточиться на сезоне. Клуб находится в спокойной, стабильной обстановке. Сейчас не время говорить о продлении контракта», — приводит слова Мбаппе L'Equipe.
Ранее сообщалось, что в услугах Мбаппе заинтересован «Реал». Контрактное соглашение французского нападающего с «ПСЖ» рассчитано до 2022 года.
Мбаппе является воспитанником «Монако», а с 2017 года выступает за «ПСЖ». В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провёл 12 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 4 результативные передачи.
- 9 января 2020
-
08:05
-
04:26
-
03:58
-
03:44
-
03:31
-
03:19
-
02:44
-
02:27
-
02:10
-
01:56
-
01:23
-
00:56
-
00:51
-
00:44
-
00:41
-
00:25
-
00:09
- 8 января 2020
-
23:58
-
23:50
-
23:48
-
23:27
-
23:17
-
23:02
-
22:54
-
22:37
-
22:35
-
22:24
-
22:21
-
22:09
-
22:02
-
21:56
-
21:39
-
21:34
-
21:09
-
21:01