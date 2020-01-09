Источник: Аллегри нацелен на работу в «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить «Манчестер Юнайтед» после ухода из клуба Уле-Гуннара Сульшера. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источника, после того как итальянский специалист покинул «Ювентус», он взял паузу, так как нацелен на работу в «МЮ» и внимательно следит за ситуацией в английском клубе. Главный тренер «красных дьяволов» не чувствует опасности увольнения, но признал, что поражение в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги с «Манчестер Сити» (1:3) было худшим матчем команды за весь текущий сезон. У клуба всего две победы в последних шести матчах.
Сообщается, что Массимилиано Аллегри, работая с серьёзным спортивным директором, потребует такого же отношения и в своём следующем клубе. В «старой синьоре» Аллегри проработал в период с 2014 по 2019 год. С «Ювентусом» специалист выиграл 5 титулов чемпионата Италии, 4 Кубка и 2 Суперкубка Италии.
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