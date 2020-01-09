Эмери рассказал, что мог возглавить «Эвертон» после ухода из «Арсенала»

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о несостоявшемся назначении на пост наставника «Эвертона» после увольнения из стана «канониров» в конце ноября прошлого года.



«Эвертон» интересовался мной, и я рассматривал этот вариант. Я не сказал «нет», мы даже провели трёхчасовое интервью. Они хотели заполучить меня, ещё когда я переходил в «Пари Сен-Жермен». Но я захотел сделать паузу для размышлений. Сейчас я намерен остаться в Мадриде, а затем отправиться в Валенсию и в Лондон. Я также хочу посетить своих родственников в Сан-Себастьяне», — цитирует Эмери Cadena Ser.



Напомним, главным тренером «Эвертона» в итоге стал итальянский специалист Карло Анчелотти, известный по работе в «Ювентусе», «Милане», «Челси», «Пари Сен-Жермен», «Реале», «Баварии» и «Наполи».

Эмери намерен вернуться в чемпионат Испании