Р. Сессеньон: Моуринью хочет видеть мою агрессивную сторону
Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Райан Сессеньон поделился впечатлениями от своего выступления в лондонском клубе.
«Жозе Моуринью хочет варьировать меня на разных позициях. Когда я играю на краю защиты или полузащиты, он хочет, чтобы я был более агрессивен без мяча. Это тот аспект, над которым мне нужно больше работать. Потому что сам я немного разочарован, как играл в последнее время, и это объективная оценка. Чтобы попадать в состав, мне нужно играть гораздо лучше. Я ставлю себе самую высокую планку, поэтому работать нужно очень много», — приводит слова Сессеньона Sky Sports.
Райан Сессеньон принял участие лишь в пяти матчах чемпионата Англии в этом сезоне. Футболист не отметился результативными действиями.
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