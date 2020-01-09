СМИ: капитан «Манчестер Юнайтед» Янг летом перейдёт в «Интер»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг станет игроком миланского «Интера» по окончании нынешнего сезона, утверждает BBC.
Условия сделки между капитаном «красных дьяволов» и нерадзурри не уточняются, однако ранее сообщалось, что итальянский клуб готов предложить 34-летнему футболисту контракт до 2021 года. Действующее соглашение Эшли с «Манчестер Юнайтед» истекает летом этого года, поэтому начиная с 1 января он имеет право вести переговоры о переходе в другие команды.
Также не исключено, что переход состоится уже в зимнее трансферное окно, однако для этого клубам необходимо согласовать его условия.
Янг защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 12 матчах английской Премьер-лиги, в которых не отметился результативными действиями.
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