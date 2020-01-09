«Челси» поборется с «Вест Хэмом» за хавбека «Бенфики» Фернандеша

Полузащитник «Бенфики» Жедсон Фернандеш может продолжить карьеру в «Вест Хэме». Об этом сообщает Sky Sports.
По информации источника, лондонский клуб улучшил своё предложение по португальскому игроку и намерен взять в аренду игрока на 18 месяцев с опцией выкупа за € 40 млн. «Челси» также сделал предложение с арендой игрока с обязательным выкупом за € 60 млн, при это сам футболист должен будет сыграть не менее 50 процентов матчей в сезоне.
Сегодня, 9 января, «Бенфика» проведёт заседание совета директоров, на котором будут обсуждаться окончательные условия предполагаемого контракта молодого полузащитника. Сообщается, что сам Фернандеш выступает за переход в Премьер-лигу, и предпочтительным вариантом для него является переезд в Лондон по семейным обстоятельствам.
Жедсон Фернандеш принял участие в шести матчах за «Бенфику» в чемпионате Португалии в этом сезоне и не отметился результативными действиями.
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