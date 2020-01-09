«Барселона» и «Ювентус» близки к обмену игроками

«Барселона» и «Ювентус» могут в скором времени произвести обмен футболистами, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.



В стан бьянконери может перебраться 19-летний нападающий Алехандро Маркес. Ряды сине-гранатовых же в случае сделки пополнит 21-летний полузащитник Матеус Перейра, в нынешнем сезоне выступающий на правах аренды за «Дижон».



В настоящее время клубы близки к договорённости. По словам источника, обмен игроками может в будущем поспособствовать трансферным отношениям между сторонами.



Маркес в нынешнем сезоне не провёл ни одного матча за основную команду «Барселоны». Перейра в свою очередь принял участие в 10 встречах французской Лиги 1 в составе «Дижона», не отметившись ни одним результативным действием и получив 4 жёлтые карточки.

«Ювентус» хочет купить защитника «Барселоны» Миранду