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«Ростов» объявил о переходе защитника «Тамбова» Осипенко

«Ростов» объявил о переходе защитника «Тамбова» Осипенко
Футбол / РПЛ 0

«Ростов» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника Максима Осипенко из «Тамбова».

25-летний футболист заключил со своим новым клубом контракт на четыре с половиной года – до окончания сезона-2023/2024.

«Приветствуем Максима в нашей команде, желаем ярких игр и побед», — говорится в сообщении ростовчан.

Осипенко начинал карьеру в составе «Иртыша», а в 2016 году перебрался в воронежский «Факел». За «Тамбов» защитник выступал с лета 2019 года. В нынешнем сезоне Максим принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 1 гол, а также получил 1 жёлтую карточку.

После 19 туров «Ростов», набрав 34 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Тамбов» (21) располагается на 11-й строчке.

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