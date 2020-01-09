Хавбек «Ливерпуля» Аллан перешёл в «Атлетико Минейро», не проведя за клуб ни одного матча

Полузащитник «Ливерпуля» Аллан Родригес де Соуза перебрался в «Атлетико Минейро», сообщается на официальном сайте бразильского клуба.



22-летний футболист заключил соглашение, рассчитанное до декабря 2023 года. Условия сделки не разглашаются.



Аллан перешёл в «Ливерпуль» в 2015 году из «Интернасьонала», однако, не имея возможности получить разрешение на работу в Англии, был вынужден выступать за состав U23 и другие команды на правах аренды. В течение четырёх с половиной лет хавбек поиграл за СИК, «Сент-Трюйден», «Герту», «Аполлон» и «Айнтрахт», а в минувшем сезоне защищал цвета «Флуминенсе».



В завершившемся розыгрыше бразильской Серии А игрок принял участие в 28 матчах, в которых отметился 1 результативной передачей и получил 12 жёлтых карточек.

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