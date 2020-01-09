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Борини близок к переходу из «Милана» в «Верону»

Борини близок к переходу из «Милана» в «Верону»
Футбол / Италия 0

Нападающий «Милана» Фабио Борини в ближайшее время может оказаться в «Вероне». Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Как информирует источник, Борини принял предложение веронцев, поэтому данную сделку могут закрыть уже сегодня. Контракт будет рассчитан до конца сезона. Ранее появилась информация, что футболист близок к переходу в «Дженоа». В качестве замены форварду итальянский клуб рассматривает кандидатуру полузащитника «Интера» Маттео Политано, представители которого уже контактируют с руководством россонери. Однако «Интер» намерен продать игрока только на своих условиях.

Фабио Борини перешёл в «Милан» из «Саутгемптона» летом 2018 года за € 7 млн. В этом сезоне нападающий провёл за клуб два матча в Серии А.

Источник: Борини перейдёт из «Милана» в «Дженоа»
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