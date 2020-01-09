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«Барселона» готова продать Юмтити в январе. Игроком интересуются «Арсенал» и «МЮ»

«Барселона» готова продать Юмтити в январе. Игроком интересуются «Арсенал» и «МЮ»
Футбол / Англия 0

«Барселона» открыта к предложениям по защитнику команды Самуэлю Юмтити. Об этом сообщает Metro.

Как информирует источник, оба клуба Премьер-лиги нуждаются в укреплении защитной линии и готовы пригласить футболиста сборной Франции в свою команду. Сам 26-летний игрок заявил, что хотел бы завершить карьеру в «Барселоне», но нуждается в игровой практике, вследствие чего готов выслушать предложения от других клубов. Француз принял участие всего в четырёх матчах текущего сезона Ла Лиги из-за полученных травм, а также проиграв конкуренцию защитникам Жерару Пике и Клеману Лангле.

Действующий контракт Самуэля Юмтити с «Барселоной» действует до июня 2023 года, и клуб готов продать игрока за сумму около € 20 млн.

Юмтити: я бы с удовольствием закончил карьеру в «Барселоне», но мне нужно играть
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