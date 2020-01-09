«Барселона» готова продать Юмтити в январе. Игроком интересуются «Арсенал» и «МЮ»
«Барселона» открыта к предложениям по защитнику команды Самуэлю Юмтити. Об этом сообщает Metro.
Как информирует источник, оба клуба Премьер-лиги нуждаются в укреплении защитной линии и готовы пригласить футболиста сборной Франции в свою команду. Сам 26-летний игрок заявил, что хотел бы завершить карьеру в «Барселоне», но нуждается в игровой практике, вследствие чего готов выслушать предложения от других клубов. Француз принял участие всего в четырёх матчах текущего сезона Ла Лиги из-за полученных травм, а также проиграв конкуренцию защитникам Жерару Пике и Клеману Лангле.
Действующий контракт Самуэля Юмтити с «Барселоной» действует до июня 2023 года, и клуб готов продать игрока за сумму около € 20 млн.
Юмтити: я бы с удовольствием закончил карьеру в «Барселоне», но мне нужно играть
Читайте также
- 9 января 2020
-
13:03
-
12:51
-
12:43
-
12:18
-
12:18
-
11:58
-
11:57
-
11:29
-
11:27
-
11:04
-
11:03
-
10:36
-
10:36
-
10:28
-
10:20
-
09:59
-
09:53
-
09:40
-
09:31
-
09:26
-
08:05
-
04:26
-
03:58
-
03:44
-
03:31
-
03:19
-
02:44
-
02:27
-
02:10
-
01:56
-
01:23
-
00:56
-
00:51
-
00:44
-
00:41
Партнерский контент