Верратти: в «ПСЖ» играют 4 из 10 лучших футболистов мира

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти прокомментировал выход команды в полуфинал Кубка французской лиги по итогам матча 1/4 финала с «Сент-Этьеном» (6:1).
«Это был наш первый домашний матч в 2020 году. Он был важен, потому что это четвертьфинал Кубка лиги и потому что в прошлом году мы вылетели как раз на этой стадии. Именно поэтому мы начали игру очень серьёзно и преуспели в этом. Гол на 2-й минуте упростил нам задачу, красная карточка тоже сыграла свою роль. Мы заслужили победу. Мы обсуждали это в раздевалке – нужно отдавать на поле всё, останавливаться нельзя. В конце матча мы были счастливы.
Нам повезло, что в команде есть 4 игрока из топ-10 в мире. Это замечательно. Поэтому тренер решил поменять систему – трудно оставить на скамейке запасных одного из этих четырёх», — цитирует Верратти Goal.com со ссылкой на Canal Plus.
- 9 января 2020
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