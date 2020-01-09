Экс-игрок «Локомотива» Михалик устроил драку на Рождественском турнире
Бывший полузащитник московского «Локомотива» и сборной Украины Тарас Михалик, ныне выступающий за «Волынь», стал участником конфликта на Рождественском турнире, где играл за клуб из родного города Любешов.
В одном из матчей соревнований, проходивших в Луцке, 36-летний футболист набросился на соперника после ряда грубых эпизодов. По итогам стычки Тарас был удалён с поля и не сумел доиграть встречу до конца.
Видео доступно в телеграм-канале «Чемпионата».
Михалик защищал цвета «Локомотива» с 2013 по 2019 год. До перехода в стан «железнодорожников» хавбек выступал на родине за киевский ЦСКА, «Закарпатье» и столичное «Динамо». В сборную Украины Тарас вызывался с 2006 по 2012 год. За национальную команду провёл более 30 матчей.
Источник: Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»
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