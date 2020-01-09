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«Манчестер Юнайтед» предложил новый контракт Янгу. «Интер» интересуется игроком

«Манчестер Юнайтед» предложил новый контракт Янгу. «Интер» интересуется игроком
Футбол / Англия 0

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг может остаться в английском клубе ещё на один сезон. Об этом сообщает Sky Sports.

Как сообщает источник, манкунианцы предложили защитнику новое однолетнее продление контракта, чтобы не допустить его ухода и отбить интерес у миланского «Интера». Главный тренер команды Антонио Конте намерен бороться за титул Серии А и в этом сезоне лично хотел бы видеть англичанина в своём составе. Эшли Янг может стать уже третьим игроком, перешедшим из стана «красных дьяволов» в итальянский клуб. Ранее летом в команду пришли Ромелу Лукаку и Алексис Санчес на правах годичной аренды. Также стало известно, что бывший защитник «МЮ» Маттео Дармин, выступающий за «Парму», согласовал условия личного контракта с «Интером».

Янг защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. Эшли Янг принял участие в 12 матчах английского чемпионата в этом сезоне и не отметился результативными действиями.

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