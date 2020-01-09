«Манчестер Юнайтед» предложил новый контракт Янгу. «Интер» интересуется игроком

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг может остаться в английском клубе ещё на один сезон. Об этом сообщает Sky Sports.
Как сообщает источник, манкунианцы предложили защитнику новое однолетнее продление контракта, чтобы не допустить его ухода и отбить интерес у миланского «Интера». Главный тренер команды Антонио Конте намерен бороться за титул Серии А и в этом сезоне лично хотел бы видеть англичанина в своём составе. Эшли Янг может стать уже третьим игроком, перешедшим из стана «красных дьяволов» в итальянский клуб. Ранее летом в команду пришли Ромелу Лукаку и Алексис Санчес на правах годичной аренды. Также стало известно, что бывший защитник «МЮ» Маттео Дармин, выступающий за «Парму», согласовал условия личного контракта с «Интером».
Янг защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. Эшли Янг принял участие в 12 матчах английского чемпионата в этом сезоне и не отметился результативными действиями.
- 9 января 2020
-
14:30
-
13:59
-
13:58
-
13:33
-
13:26
-
13:23
-
13:03
-
12:51
-
12:43
-
12:18
-
12:18
-
11:58
-
11:57
-
11:29
-
11:27
-
11:04
-
11:03
-
10:36
-
10:36
-
10:28
-
10:20
-
09:59
-
09:53
-
09:40
-
09:31
-
09:26
-
08:05
-
04:26
-
03:58
-
03:44
-
03:31
-
03:19
-
02:44
-
02:27
-
02:10