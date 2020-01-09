«Химкам» не увеличили бюджет, клуб готов продать нескольких основных игроков

Как стало известно «Чемпионату», «Химки» готовы расстаться с несколькими основными футболистами.



В число тех, кто может покинуть команду, входят полузащитники Артём Полярус и Александр Трошечкин и ещё несколько игроков. Таким образом руководство подмосковного клуба пытается пополнить бюджет, который не был увеличен под выход в Российскую Премьер-Лигу. Некоторым футболистам уже было объявлено, что они могут покинуть коллектив, если по ним поступят предложения.



«Химки» после 25 туров занимают третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги с 50 очками в активе. Выше располагаются только «Ротор» (52) и «Торпедо» (51). У ближайшего преследователя подмосковной команды — «Чертаново» на счету 48 очков.

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