«Химкам» не увеличили бюджет, клуб готов продать нескольких основных игроков
Как стало известно «Чемпионату», «Химки» готовы расстаться с несколькими основными футболистами.
В число тех, кто может покинуть команду, входят полузащитники Артём Полярус и Александр Трошечкин и ещё несколько игроков. Таким образом руководство подмосковного клуба пытается пополнить бюджет, который не был увеличен под выход в Российскую Премьер-Лигу. Некоторым футболистам уже было объявлено, что они могут покинуть коллектив, если по ним поступят предложения.
«Химки» после 25 туров занимают третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги с 50 очками в активе. Выше располагаются только «Ротор» (52) и «Торпедо» (51). У ближайшего преследователя подмосковной команды — «Чертаново» на счету 48 очков.
В «Уфе» прокомментировали новость об отказе защитника «Химок» Тихого перейти в клуб
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