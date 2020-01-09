Уткин оценил вероятность возвращения Тарасова к карьере уровня клуба РПЛ в 10 процентов

Известный блогер Василий Уткин поделился мнением по поводу того, что бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поедет на сборы с «Рубином».
«Сразу скажу, что вероятность возвращения Дмитрия к футбольной карьере уровня клуба РПЛ я бы оценил процентов в 10. Для успеха такой акции нужны не только физические кондиции — тут вряд ли есть непоправимые проблемы, — а критическое отношение к себе, высокая мотивация. Тарасов, с его словами о политической карьере и вообще верой в собственную значимость, не очень похоже, чтоб был на это способен.
Любопытен другой аспект. Наверняка не сильно оптимистичнее меня рассматривая перспективы возрождения Тарасова, «Рубин», тем не менее, на что-то рассчитывает. Клуб ведь ничем не рискует. Тарасов будет очень медленным, при нём опыт, рост, физическая сила. И позиция опорника. Ну, может быть, защитника — одного из трёх. Он может пригодиться исключительно в игре от глубоко сидящей обороны. Как, например, пригождался Кутепов сборной на чемпионате мира. Снимать подачи при массированной обороне. Больше ни для чего. Это проливает свет на игровые планы Рубина», — написал Уткин в своём «телеграме».
- 9 января 2020
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