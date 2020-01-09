Янг отказался продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед». Игрок хочет перейти в «Интер»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг отказывается продлевать контракт с клубом. Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, единственное желание англичанина — перейти в «Интер». Янг настаивает на переход в итальянский клуб уже в январе и сообщил о своих намерениях главному тренеру команды Уле-Гуннару Сульшеру. «Интер» ждёт согласия на продажу от « Манчестер Юнайтед». Сейчас его переход в «Интер» — лишь вопрос времени. Игрок не попадёт в состав команды на следующий матч даже на скамейку запасных.
Янг защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. Эшли Янг принял участие в 12 матчах английского чемпионата в этом сезоне и не отметился результативными действиями.
«Манчестер Юнайтед» предложил новый контракт Янгу. «Интер» интересуется игроком
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