«Бавария» не купит Зане в январе

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич подтвердил, что клуб не будет приобретать в январе вингера «Манчестер Сити» Лероя Зане.

Как сообщает источник, мюнхенский клуб обратил своё внимание на нападающего «Кристал Пэлас» Уилфрида Заха, но, скорее всего, также не подпишут его в январское окно. За немецким игроком «Бавария» может вернуться летом, когда по соглашению Сане с «Манчестер Сити» останется всего один сезон.

В прошлом сезоне Лерой Зане принял участие в 31 матче. Футболист забил 10 голов и отдал 11 результативных передач. Ранее стало известно, что Зане отказывается продлевать контракт с английским клубом. Действующее соглашение 23-летнего футболиста с «Манчестер Сити» действует до 2021 года. Следующим летом до истечения срока контракта останется один год.