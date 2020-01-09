«Бавария» не купит Зане в январе

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич подтвердил, что клуб не будет приобретать в январе вингера «Манчестер Сити» Лероя Зане.
Как сообщает источник, мюнхенский клуб обратил своё внимание на нападающего «Кристал Пэлас» Уилфрида Заха, но, скорее всего, также не подпишут его в январское окно. За немецким игроком «Бавария» может вернуться летом, когда по соглашению Сане с «Манчестер Сити» останется всего один сезон.
В прошлом сезоне Лерой Зане принял участие в 31 матче. Футболист забил 10 голов и отдал 11 результативных передач. Ранее стало известно, что Зане отказывается продлевать контракт с английским клубом. Действующее соглашение 23-летнего футболиста с «Манчестер Сити» действует до 2021 года. Следующим летом до истечения срока контракта останется один год.
- 9 января 2020
-
16:01
-
15:45
-
15:16
-
15:11
-
15:00
-
15:00
-
14:50
-
14:49
-
14:38
-
14:30
-
13:59
-
13:58
-
13:33
-
13:26
-
13:23
-
13:03
-
12:51
-
12:43
-
12:18
-
12:18
-
11:58
-
11:57
-
11:29
-
11:27
-
11:04
-
11:03
-
10:36
-
10:36
-
10:28
-
10:20
-
09:59
-
09:53
-
09:40
-
09:31
-
09:26