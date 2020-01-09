«Манчестер Юнайтед» не будет делать предложения «Тоттенхэму» по Эриксену

«Манчестер Юнайтед» исключил возможность предложений по переходу полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Кристиана Эриксена на «Олд Траффорд» в это окно. Об этом сообщает Sky Sports.

Как сообщает источник, манкунианцы провели переговоры с «Тоттенхэмом» о переходе Эриксена прошлым летом, но игрок остался в Северном Лондоне. Ранее была информация, что «Манчестер Юнайтед» предложил € 25 млн за датчанина, но этого сделано не было. Сам Эриксен видит своё будущее не в английском чемпионате и, вероятно, перейдёт в миланский «Интер». Однако приоритетным вариантом итальянцев сейчас считается хавбек «Барселоны» Артуро Видаль.

Напомним, контракт Эриксена с «Тоттенхэм Хотспур» истекает летом 2020 года. Таким образом, футболист уже сейчас может подписать соглашение с другим клубом, а затем перейти в него бесплатно в летнее трансферное окно.