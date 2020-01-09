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«Зенит» огласил сборную клуба по итогам десятилетия от болельщиков

«Зенит» огласил сборную клуба по итогам десятилетия от болельщиков
Футбол / РПЛ 0

«Зенит» в своём «твиттере» опубликовал сборную клуба по итогам десятилетия. Состав был определён в ходе голосования болельщиков.

Команда десятилетия: Вячеслав Малафеев, Александр Анюков, Доменико Кришито, Николас Ломбертс, Бранислав Иванович, Анатолий Тимощук, Аксель Витсель, Мигел Данни, Андрей Аршавин, Халк, Артём Дзюба.

Также сине-бело-голубые упомянули футболистов, не попавших в число 11 лучших, но оказавшихся ближе других к этому: Юрий Лодыгин, Юрий Жирков, Эсекьель Гарай, Луиш Нету, Игорь Денисов, Роман Широков, Константин Зырянов, Сердар Азмун, Хосе Саломон Рондон, Александр Кержаков.

«Зенит» в минувшее десятилетие четырежды становился чемпионом России и дважды завоёвывал Кубок страны. После 19 туров нынешнего розыгрыша Премьер-Лиги сине-бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 10 очков.

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