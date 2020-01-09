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Воспитанник «Барселоны» Аленья не исключил перехода в «Реал»

Воспитанник «Барселоны» Аленья не исключил перехода в «Реал»
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Барселоны» Карлос Аленья, в настоящее время выступающий на правах аренды за «Бетис», высказался о перспективе перехода в мадридский «Реал», который является принципиальным соперником каталонского клуба.

«Стал бы я играть за «Реал»? В футболе всё постоянно меняется. Я всю жизнь провёл в «Барсе». Это было бы нелегко, но меня всегда учили – никогда не говори «никогда». Но для меня «Реал» – соперник.

Я желаю «Барселоне» удачи. Я уже обвёл день матча с ними в календаре. Я ещё не думал, что буду делать, если забью, но очевидно, что я бы никогда не стал праздновать гол в их ворота», — цитирует Аленью Sport.es со ссылкой на Cadena Ser.

Аленья является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне 22-летний хавбек провёл 5 матчей в чемпионате Испании, не отличившись результативными действиями.

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