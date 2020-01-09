«Когда VAR не нужен». Слуцкий выложил очередное видео

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий опубликовал в своём «инстаграме» видео, где иронично пошутил на тему системы видеопомощи футбольным арбитрам (VAR).



Российский тренер опубликовал видео, на котором мужчина на кухне пинает мяч под звуки гимна Лиги чемпионов, но женщина, стоящая рядом, не одобрила это действие и сам пнула мужчину. 48-летний специалист сопроводил пост следующей подписью: «Когда VAR не нужен».

Отметим, что в сезоне-2019/2020 в выборочных матчах чемпионата России использовалась система видеопомощи рефери. Глава Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал, что с большой долей вероятности после 20-го тура чемпионата во всех матчах игровой недели будут использоваться эти технологии.