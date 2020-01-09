Джеррард: постоянно думаю о своём падении. Чемпионство «Ливерпуля» помогло бы мне

Бывший капитан «Ливерпуля», а ныне главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард рассказал о переживаниях из-за своего падения в матче английской Премьер-лиги с «Челси» (0:2) в сезоне-2013/2014.
«Я думаю о том падении постоянно. Триумф «Ливерпуля» в АПЛ помог бы мне. Когда я провожу полноценный анализ, то понимаю, что причиной упущенного чемпионства было не только моё падение, но часть меня по-прежнему считает иначе.
Когда в прошлом сезоне «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, я смотрел на болельщиков и думал: «Они снова счастливы». Это заставило меня почувствовать себя лучше. После финала с «Реалом» годом ранее мне приходилось видеть, что они опять расстроены, но последующая победа стала для меня моментом исцеления. Чемпионство «Ливерпуля» определённо сыграло бы свою роль», — цитирует Джеррарда Goal.com со ссылкой на подкаст Джейми Каррагера.
- 9 января 2020
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