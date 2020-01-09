Ф. Вальверде: если Погба перейдёт в «Реал», смогу многому у него научиться

Хавбек «Реала» Федерико Вальверде поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в стан испанского клуба.

«Если мы говорим о Поле Погба, я сплю спокойно. Я стараюсь наслаждаться каждый раз, когда надеваю футболку мадридского «Реала». Если в будущем он придёт в команду, я, очевидно, смогу многому у него научиться и почерпнуть из его игры.

Зидан поддерживал меня даже тогда, когда я не играл ни минуты. Он придал мне уверенности в себе и делает из нас единую команду», — приводит слова Вальверде Goal.

Федерико Вальверде принял участие в 15 матчах чемпионата Испании в текущем сезоне. Забил 2 гола и стал автором 3 результативных передач.