Кошшои: уверен, что мы сможем вывести судейство в России на принципиально новый уровень

Новый глава департамента судейства Российского футбольного союза, бывший венгерский арбитр Виктор Кошшои прокомментировал своё назначение.



«Хочу поблагодарить руководителей Российского футбольного союза за приглашение на ответственную должность. Я недавно завершил карьеру арбитра, и возможность создания новой судейской системы – очень интересная для меня задача. Уверен, что благодаря совместной работе мы сможем вывести судейство в России на принципиально новый уровень. В феврале познакомлюсь со всеми российскими судьями во время учебно-тренировочного сбора, и мы приступим к реализации нашей стратегии», — приводит слова Кошшои пресс-служба РФС.



Кошшои объявил о завершении карьеры арбитра в конце прошлого года. В 2011 году он обслуживал финал Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» (3:1). В том же году венгерский арбитр был признан лучшим в мире по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Последним крупным турниром судьи был чемпионат Европы 2016 года.

На место Егорова в департаменте судейства РФС назначен венгр Кошшои