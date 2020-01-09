«Уфа» определилась с соперниками на кипрском сборе

Стали известны соперники «Уфы» на первом учебно-тренировочном сборе, который пройдёт на Кипре.

«12 января ФК «Уфа» отправится на свой первый в 2020 году учебно-тренировочный сбор, который пройдёт на Кипре. На первом УТС подопечные Вадима Евсеева проведут два контрольных матча:



18.01, ФК «Уфа» — ФК «Уйпешт» (Будапешт, Венгрия);

25.01, ФК «Уфа» — «Шленск» (Вроцлав, Польша)», — сообщается в официальном «твиттере» башкирского клуба.

«Уфа», набрав 25 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч клуб проведёт 1 марта на выезде с «Краснодаром».

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020