«Уфа» определилась с соперниками на кипрском сборе
Стали известны соперники «Уфы» на первом учебно-тренировочном сборе, который пройдёт на Кипре.
«12 января ФК «Уфа» отправится на свой первый в 2020 году учебно-тренировочный сбор, который пройдёт на Кипре. На первом УТС подопечные Вадима Евсеева проведут два контрольных матча:
18.01, ФК «Уфа» — ФК «Уйпешт» (Будапешт, Венгрия);
25.01, ФК «Уфа» — «Шленск» (Вроцлав, Польша)», — сообщается в официальном «твиттере» башкирского клуба.
«Уфа», набрав 25 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч клуб проведёт 1 марта на выезде с «Краснодаром».
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020
Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020
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