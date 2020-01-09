«Динамо» объявило об уходе Шейдаева
Московское «Динамо» на официальном сайте объявило о расставании с азербайджанским нападающим Рамилем Шейдаевым.
Клуб и футболист договорились о досрочном расторжении контракта по соглашению сторон. Московский клуб поблагодарил нападающего за игру и пожелал успехов в дальнейшей карьере.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что Шейдаев может покинуть «Динамо» зимой.
Шейдаев перешёл в «Динамо» летом 2019 года из самарских «Крыльев Советов» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 23-летний азербайджанец принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги (пять — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи. Контракт футболиста с бело-голубыми действовал до лета 2020 года.
Вратарём «Динамо» интересуются в Армении и Казахстане
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