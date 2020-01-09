«Спартак» установит памятник Нетто возле своего стадиона

Московский «Спартак» в день 90-летия со дня рождения бывшего игрока команды Игоря Нетто открыл памятную табличку на трибуне C стадиона «Открытие Арена».
Красно-белые также сообщили, что позже рядом с трибуной будет установлен памятник Нетто.
Кроме того по предложению председателя комитета ветеранов футбола РФС Александра Мирзояна исполком организации принял решение посвятить памяти Нетто 21-й тур Российской Премьер-Лиги.
Нетто выступал за «Спартак» на протяжении всей карьеры игрока — с 1949 по 1966 год. Полузащитник пять раз стал чемпионом СССР и выиграл три Кубка России. Вместе со сборной Советского Союза Игорь Александрович завоевал золотые медали Олимпийских игр (1956) и Кубка Европы (1960). В качестве тренера Нетто работал в «Спартаке» с 1973 по 1976 год.
- 9 января 2020
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