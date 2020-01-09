Гендиректор «Зенита» — о назначении Кошшои: верю, что будет лучше

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о назначениях Виктора Кошшои на пост главы департамента судейства Российского футбольного союза, а также Сергея Фурсы на должность руководителя департамента инспектирования.
«Сергей Фурса хорошо известен в нашем футболе, опыт работы у него огромный, а начинал судить ещё в СССР. Уверен, что с точки зрения инспектирования и оценки работа судей будет налажена быстро и чётко. А что касается назначение Кошшаи, то для многих это стало неожиданностью. Могут задать вопросы: «Что, российского специалиста с авторитетом среди всех субъектов нашего футбола не нашлось?». Видимо, свободного от всех обвинений в адрес судей у нас не нашлось, поэтому выбрали иностранца, без истории работы в России. Кошшаи – опытный арбитр, да, закончил судить он недавно, но это значит, что пульс игры он чувствует. Надо пожелать ему успехов – работы будет много. Посмотрим, как всё пойдёт с чистого листа. Но главное – разделение на департаменты судейства и инспектирования. Дай бог, чтобы всё было профессионально и качественно.
Один из пунктов программы развития судейства – планомерная программа подготовки молодых судей, главное, чтобы работа велась системно и последовательно, тогда результаты будут уже к концу этого года. Верю, что будет лучше», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 9 января 2020
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