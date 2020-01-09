Семак: очень разочарованы, что «Зенит» не вышел из группы в ЛЧ. Но команда набрала 7 очков

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о выступлении команды в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.

«В первую очередь сыграть в Лиге чемпионов было очень интересно. Но чего опасались, попав в ровную группу, в которой все теряют очки, то и произошло. Хотя мы были очень близки к проходу дальше, в конце несколько не повезло. Немного не хватило. Даже если взять решающий матч с «Бенфикой», в первом тайме с задачей справлялись, во втором допустили много ошибок. А удаление поставило нас в архисложную ситуацию. В итоге третий пропущенный мяч хоть и получился курьёзным, но какой-то решающей роли уже не играл. Конечно, мы очень разочарованы тем, что были совсем рядом, но желаемой цели не добились.

Что я имел в виду, когда сразу после игры в Лиссабоне сказал, что катастрофы не произошло? Скажу еще раз: мы очень расстроены тем, что не вышли из группы. Это огромное разочарование. Но если рассматривать само выступление в Лиге чемпионов, то команда набрала 7 очков. Конечно, хотелось большего. Но, к сожалению, российские клубы в принципе нечасто выходят из группы в Лиге чемпионов. Что касается самого слова «катастрофа», то в моем понимании оно применимо лишь к каким-то личным трагичным ситуациям», — приводит слова Семака «Матч ТВ».