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Бабаев: ЦСКА не единственный российский клуб, который делал предложения по Шкурину

Бабаев: ЦСКА не единственный российский клуб, который делал предложения по Шкурину
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход в клуб белорусского нападающего Ильи Шкурина.

«Хороший трансфер по соотношению цены и качества. Как нам известно, ЦСКА не единственный российский клуб, который делал предложение по этому футболисту. Насколько Илья усилит нашу команду, покажет время, но в 20 лет стать лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси уже неплохое достижение. Надеемся, что Шкурин приложит все усилия, чтобы повторить этот результат уже в российском чемпионате, благо в ЦСКА дорога молодым всегда открыта», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Футболист подписал с московским клубом контракт на 4,5 года.

Ранее Шкурин выступал за «Витебск», минский «Энергетик-БГУ» и брестское «Динамо». 20-летний форвард является игроком молодёжной сборной Беларуси (6 матчей, 1 гол).

Агент Шкурина рассказал о переходах игрока в ЦСКА и брестское «Динамо» в один день
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