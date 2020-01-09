ЦСКА выбил «Милан» и сыграет в финале Кубка Колыванова с «Чертаново»

9 декабря в манеже футбольной школы «Чертаново» завершился предпоследний день турнира для игроков 2010 года рождения «Кубок Игоря Колыванова». Финалистами стали ЦСКА и «Чертаново». Армейцам хватило 50 минут, чтобы обыграть итальянский «Милан» в основное время, а вот в матче «Чертаново» — «Краснодар» была зафиксирована ничья — в серии пенальти один нереализованный удар стоил молодым «бычкам» участия в финале.
XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР «КУБОК ИГОРЯ КОЛЫВАНОВА»
9 января. Полуфиналы
ЦСКА (Москва) — «Милан» (Италия) — 4:3
Голы: Кочоян-2, Мелехин, Алексанян — Борса-2, Мараско
«Чертаново» (Москва) — «Краснодар» — 2:2, по пенальти — 4:2
Голы у «Чертаново»: Лаврухин, Суродин
В пятницу, 10 января, состоятся решающие матчи турнира.
За 15-е место. «Строгино» — «Вардар» — 09:00 мск
За 13-е место. «Динамо» Мн — ФШ Л. Слуцкого — 10:10
За 11-е место. «Рубин» — «Динамо» М — 11:20
За 9-е место. АФ Ю. Коноплёва — «Интер» — 12:30
За 7-е место. «Ростов» — «Локомотив» — 13:40
За 5-е место. РЦПФ — «Чертаново-2» — 14:50
За 3-е место. «Краснодар» — «Милан» — 16:00
Финал. «Чертаново» — ЦСКА — 17:10
Сразу по окончании финала состоится церемония награждения.
Расписание, результаты, таблицы, статистика турнира
Прямые трансляции матчей и видеообзоры — на канале «Чертаново ТВ» в YouTube.
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