ЦСКА выбил «Милан» и сыграет в финале Кубка Колыванова с «Чертаново»

9 декабря в манеже футбольной школы «Чертаново» завершился предпоследний день турнира для игроков 2010 года рождения «Кубок Игоря Колыванова». Финалистами стали ЦСКА и «Чертаново». Армейцам хватило 50 минут, чтобы обыграть итальянский «Милан» в основное время, а вот в матче «Чертаново» — «Краснодар» была зафиксирована ничья — в серии пенальти один нереализованный удар стоил молодым «бычкам» участия в финале.



XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР «КУБОК ИГОРЯ КОЛЫВАНОВА»



9 января. Полуфиналы



ЦСКА (Москва) — «Милан» (Италия) — 4:3

Голы: Кочоян-2, Мелехин, Алексанян — Борса-2, Мараско



«Чертаново» (Москва) — «Краснодар» — 2:2, по пенальти — 4:2

Голы у «Чертаново»: Лаврухин, Суродин



В пятницу, 10 января, состоятся решающие матчи турнира.



За 15-е место. «Строгино» — «Вардар» — 09:00 мск



За 13-е место. «Динамо» Мн — ФШ Л. Слуцкого — 10:10



За 11-е место. «Рубин» — «Динамо» М — 11:20



За 9-е место. АФ Ю. Коноплёва — «Интер» — 12:30



За 7-е место. «Ростов» — «Локомотив» — 13:40



За 5-е место. РЦПФ — «Чертаново-2» — 14:50



За 3-е место. «Краснодар» — «Милан» — 16:00



Финал. «Чертаново» — ЦСКА — 17:10



Сразу по окончании финала состоится церемония награждения.



Расписание, результаты, таблицы, статистика турнира



Прямые трансляции матчей и видеообзоры — на канале «Чертаново ТВ» в YouTube.

«Чертаново-2» обыграло «Интер» на Кубке Колыванова