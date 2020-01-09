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«Барселона» — «Атлетико»: составы команд на матч 1/2 финала Суперкубка Испании

«Барселона» — «Атлетико»: составы команд на матч 1/2 финала Суперкубка Испании
Футбол / Испания 0

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и мадридского «Атлетико» на полуфинальный матч Суперкубка Испании.

«Барселона»: Нето, Роберто, Пике, Юмтити, Альба, Бускетс, Видаль, де Йонг, Гризманн, Месси, Суарес

«Атлетико»: Облак, Лоди, Савич, Фелипе, Триппьер, Парти, Эррера, Сауль, Корреа, Фелиш, Мората

Встреча пройдёт в Джидде (Саудовская Аравия) на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити». Обслужит матч арбитр Хосе Луис Гонсалес Гонсалес. Ему будут ассистировать Рубен Бесерриль Гомес и Диего Санчес Рохо. Резервный судья — Гуильермо Куадра Фернандес.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Атлетико». В другом полуфинале «Реал» обыграл «Валенсию» со счётом 3:1 и вышел в финал.

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