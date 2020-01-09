Артета — о зимней трансферной кампании «Арсенала»: не ожидаю ничего большого

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал об ожиданиях от работы клуба на трансферном рынке этой зимой.

«Не ожидаю ничего большого. Жду, что большие вещи будут делать те футболисты, которые у меня уже есть, и те игроки, которые сейчас восстанавливается после травм. Но если появятся варианты помочь команде, сделать её более сбалансированной, обязательно их рассмотрим.

Мы всегда изучаем возможности усиления. У нас есть игроки, которые будут отсутствовать продолжительное время из-за серьёзных травм, так что нам нужно попробовать найти варианты в этом направлении», — приводит слова испанского специалиста Sky Sports.

«Арсенал», набрав 27 очков в 21 матче, занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.