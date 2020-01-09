А. Ребров: пока я буду нужен любимому делу, буду рыть землю

Вратарь «Спартака» Артём Ребров рассказал о своей мотивации перед второй половиной сезона.
«С каждым годом становится всё тяжелее отвечать детям, почему обычно папа в выходные не бывает дома, а зимой постоянно на сборах. Я отвечаю им, что я счастливый человек. Ведь у меня есть вы: семья и любимая работа, которая дарит мне не только удовольствие, но и возможность видеть этот мир полными красками. Ладно жена уже привыкла. Сегодня, когда уезжал в аэропорт, мы вспоминали, как она плакала первые пару лет, когда я уезжал на сборы. Это была жесть, моё сердце просто разрывалось — столько было слёз.
Понятно, в футбол невозможно играть всю жизнь. Но пока я буду нужен любимому делу, я буду рыть землю и добиваться своего места под солнцем и продлевать своё футбольное «путешествие». Наверное, повторюсь в очередной раз. Очень надеюсь, что наши с Катей дети смогут быть такими же счастливыми людьми, как мы, и найдут своё любимое дело и людей вокруг себя в своих жизненных путях! А наша задача — показать им сейчас как можно больше, расширив кругозор для полноценного выбора», — написал Ребров в своём «инстаграме».
- 9 января 2020
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