Икарди: буду рад остаться в «ПСЖ» после этого сезона

Нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди, выступающий за «Пари Сен-Жермен» на правах аренды, рассказал о своём будущем.

«Чувствую себя хорошо в Париже. Пока мы ничего не обсуждали с клубом. До конца сезона осталось ещё четыре месяца. Когда наступит май, мы сядем и поговорим. Буду рад остаться в этой команде.

У меня и «ПСЖ» сейчас всё хорошо. Мы отлично провели первую часть сезона. Перерыв помог нам восстановить силы. Команда превосходно начала этот год. Я доволен работой, которую мы делаем», — цитирует Икарди Goal.

В нынешнем сезоне Мауро забил 17 мячей и отдал 4 результативные передачи в 19 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

Контракт 26-летнего аргентинца с «Интером» рассчитан до 30 июня 2022 года.