Хавбек «РБ Лейпциг» Ильзанкер обвиняется в изнасиловании

Австрийского полузащитника «РБ Лейпциг» Штефана Ильзанкера обвинили в изнасиловании, сообщает AFP.

«Прокуратура Зальцбурга поручила полиции провести расследование», — сообщил SID прокурор Кристоф Ротер.

Заявление на футболиста написала 26-летняя женщина. По её словам, австриец изнасиловал её на вечеринке в квартире в Зальцбурге.

Адвокат Ильзанкера отверг обвинение. «В показаниях женщины есть существенные противоречия», — сказал он.

Ильзанкер перешёл в «РБ Лейпциг» летом 2015 года из «Ред Булл Зальцбург». Сумма трансфера составила € 3 млн. В нынешнем сезоне 30-летний футболист принял участие в пяти матчах чемпионата Германии (во всех — в основном составе), в которых результативными действиями не отметился.