Хавбек «РБ Лейпциг» Ильзанкер обвиняется в изнасиловании
Австрийского полузащитника «РБ Лейпциг» Штефана Ильзанкера обвинили в изнасиловании, сообщает AFP.
«Прокуратура Зальцбурга поручила полиции провести расследование», — сообщил SID прокурор Кристоф Ротер.
Заявление на футболиста написала 26-летняя женщина. По её словам, австриец изнасиловал её на вечеринке в квартире в Зальцбурге.
Адвокат Ильзанкера отверг обвинение. «В показаниях женщины есть существенные противоречия», — сказал он.
Ильзанкер перешёл в «РБ Лейпциг» летом 2015 года из «Ред Булл Зальцбург». Сумма трансфера составила € 3 млн. В нынешнем сезоне 30-летний футболист принял участие в пяти матчах чемпионата Германии (во всех — в основном составе), в которых результативными действиями не отметился.
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