Президент «Атлетико»: раньше была одна проблема — судьи. Теперь их две — судьи и VAR

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо поделился мнением о португальском нападающем команды Жоау Фелише и системе видеоассистента арбитра (VAR).

«Жоау Фелиш является одним из лучших игроков в мире.

Раньше у нас была одна проблема — судьи. Теперь две — судьи и VAR", — приводятся слова Сересо в «твиттере» El Chiringuito.

Фелиш перешёл в «Атлетико» летом 2019 года из лиссабонской «Бенфики». «Матрасники» заплатили за него € 126 млн. Таким образом, форвард стал самым дорогим трансфером в истории мадридского клуба. В нынешнем сезоне 20-летний португалец принял участие в 15 матчах чемпионата Испании (14 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей и одной результативной передачи.