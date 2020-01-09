Президент «Атлетико»: раньше была одна проблема — судьи. Теперь их две — судьи и VAR
Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо поделился мнением о португальском нападающем команды Жоау Фелише и системе видеоассистента арбитра (VAR).
«Жоау Фелиш является одним из лучших игроков в мире.
Раньше у нас была одна проблема — судьи. Теперь две — судьи и VAR", — приводятся слова Сересо в «твиттере» El Chiringuito.
Фелиш перешёл в «Атлетико» летом 2019 года из лиссабонской «Бенфики». «Матрасники» заплатили за него € 126 млн. Таким образом, форвард стал самым дорогим трансфером в истории мадридского клуба. В нынешнем сезоне 20-летний португалец принял участие в 15 матчах чемпионата Испании (14 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей и одной результативной передачи.
Лунин, Йович и Фелиш попали в сборную разочарований первого круга Ла Лиги по версии Marca
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