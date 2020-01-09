Артета: Обамеянг счастлив в «Арсенале»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета выразил уверенность, что габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг не собирается покидать клуб.

«Мне было приятно прочитать в прессе слова Обамеянга, что он предан клубу. Он точно знает, что я о нём думаю. Конечно, он очень важный игрок для нас. Сейчас мы находимся в середине сезона, поэтому ничего не обсуждали.

Я надеюсь удержать Обамеянга, потому что с ним мы сильнее. Мы не обсуждали продление контракта. Но я уверен, что он счастлив в «Арсенале», так как сказал об этом в прессе», — приводит слова Артеты Football.London.

Обамеянг перешёл в «Арсенал» в январе 2018 года из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера составила € 63,75 млн. В нынешнем сезоне 30-летний форвард провёл 21 матч в чемпионате Англии, забил 13 голов и отдал одну результативную передачу.