Дж. Ларссон получил травму в товарищеском матче с Молдавией
Нападающий московского «Спартака» и национальной команды Швеции Джордан Ларссон получил повреждение в товарищеском матче со сборной Молдавии (1:0). 22-летний футболист, ставший автором единственного гола, был вынужден покинуть поле на 75-й минуте.
«Не хочу говорить много об этом, всё вроде нормально. Я почувствовал дискомфорт. Могу ходить и напрягать мышцы, так что, надеюсь, у меня нет ничего серьёзного», — приводит слова Ларссона Fotbollskanalen.
Джордан перешёл в «Спартак» из «Норрчёпинга» в начале августа 2019 года. Стоимость трансфера составила € 4 млн. Контракт форварда с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2023 года.
В нынешнем сезоне Ларссон забил 7 мячей и отдал 1 результативную передачу в 19 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
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