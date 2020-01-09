Дж. Ларссон получил травму в товарищеском матче с Молдавией

Нападающий московского «Спартака» и национальной команды Швеции Джордан Ларссон получил повреждение в товарищеском матче со сборной Молдавии (1:0). 22-летний футболист, ставший автором единственного гола, был вынужден покинуть поле на 75-й минуте.

«Не хочу говорить много об этом, всё вроде нормально. Я почувствовал дискомфорт. Могу ходить и напрягать мышцы, так что, надеюсь, у меня нет ничего серьёзного», — приводит слова Ларссона Fotbollskanalen.

Джордан перешёл в «Спартак» из «Норрчёпинга» в начале августа 2019 года. Стоимость трансфера составила € 4 млн. Контракт форварда с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Ларссон забил 7 мячей и отдал 1 результативную передачу в 19 матчах во всех турнирах на клубном уровне.