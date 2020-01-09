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А. Кульчий возглавил молодёжную команду «Динамо»

А. Кульчий возглавил молодёжную команду «Динамо»
Футбол / РПЛ 0

Новым главным тренером молодёжной команды московского «Динамо» назначен Александр Кульчий. Помогать ему будет Павел Алпатов, тренером вратарей назначен Сергей Котов.

«Очень рад вернуться в легендарный клуб. С большим удовольствием принял приглашение руководства возглавить молодёжный состав «Динамо». Мне эта идея сразу понравилась. И вот я здесь. Считаю, что «молодёжка» должна двигаться в одном направлении с главной командой. Поэтому будем плотно взаимодействовать с тренерским штабом основы. Знаком с базой, инфраструктурой «Динамо». Хочется завершить сезон в молодёжном Первенстве на первом месте, стать чемпионами, продолжить побеждать. Ведь любая победа придаёт уверенности в своих силах. Но главная наша задача – помочь ребятам расти и развиваться, чтобы, в конечном счете, они смогли безболезненно влиться в ряды основной команды «Динамо». Все вместе приложим усилия, чтобы бело-голубые в скором времени вернулись в число лидеров российского футбола, где по своему статусу они и должны находиться», — приводятся слова Кульчего на официальном сайте «Динамо».

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