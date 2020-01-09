«Краснодар» сделал предложение по трансферу защитника «Сантоса»
Как стало известно «Чемпионату», «Краснодар» сделал предложение по трансферу центрального защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо.
В 2018 году московский «Спартак» на протяжении длительного времени вёл переговоры о переходе бразильца, но его трансфер так и не состоялся.
24-летний Вериссимо является воспитанником «Сантоса». В минувшем сезоне защитник принял участие в 33 матчах чемпионата Бразилии, в которых стал автором двух забитых мячей, отдал одну результативную передачу, а также получил восемь жёлтых карточек и две красные. Контракт игрока с бразильским клубом действует до лета 2022 года.
«Краснодар», набрав 35 очков в 19 матчах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
«Краснодар» досрочно вернул Сорокина из аренды в «Рубине»
Читайте также
- 10 января 2020
-
00:58
-
00:55
-
00:32
-
00:23
- 9 января 2020
-
23:54
-
23:49
-
23:35
-
23:29
-
23:01
-
23:00
-
22:39
-
22:20
-
22:10
-
22:10
-
21:52
-
21:37
-
21:31
-
21:06
-
21:06
-
20:55
-
20:44
-
20:16
-
20:01
-
19:52
-
19:37
-
19:18
-
19:12
-
18:55
-
18:52
-
18:48
-
18:38
-
18:30
-
18:15
-
18:02
-
17:53
Партнерский контент