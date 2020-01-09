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«Краснодар» сделал предложение по трансферу защитника «Сантоса»

«Краснодар» сделал предложение по трансферу защитника «Сантоса»
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», «Краснодар» сделал предложение по трансферу центрального защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо.

В 2018 году московский «Спартак» на протяжении длительного времени вёл переговоры о переходе бразильца, но его трансфер так и не состоялся.

24-летний Вериссимо является воспитанником «Сантоса». В минувшем сезоне защитник принял участие в 33 матчах чемпионата Бразилии, в которых стал автором двух забитых мячей, отдал одну результативную передачу, а также получил восемь жёлтых карточек и две красные. Контракт игрока с бразильским клубом действует до лета 2022 года.

«Краснодар», набрав 35 очков в 19 матчах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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