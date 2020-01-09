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«Вест Хэм» хочет приобрести Феллайни

«Вест Хэм» хочет приобрести Феллайни
Футбол / Англия 0

Лондонский «Вест Хэм Юнайтед» хочет усилить состав команды полузащитником китайского клуба «Шаньдун Лунэн» Маруаном Феллайни, сообщает Sky Sports.

Новый главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес ранее работал с Феллайни в «Эвертоне» и «Манчестер Юнайтед».

Маруан выступает за «Шаньдун Лунэн» с февраля 2019 года. Из-за введения в Китае потолка зарплат бельгийцу придётся пойти на 75% сокращение зарплаты, если он захочет остаться в клубе после окончания нынешнего контракта, который рассчитан до 31 декабря 2021 года.

В сезоне-2019 Феллайни забил 12 мячей и отдал 5 результативных передач в 34 матчах за «Шаньдун Лунэн» во всех турнирах. Трансферная стоимость 32-летнего футболиста оценивается в € 7 млн.

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