«Вест Хэм» хочет приобрести Феллайни
Лондонский «Вест Хэм Юнайтед» хочет усилить состав команды полузащитником китайского клуба «Шаньдун Лунэн» Маруаном Феллайни, сообщает Sky Sports.
Новый главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес ранее работал с Феллайни в «Эвертоне» и «Манчестер Юнайтед».
Маруан выступает за «Шаньдун Лунэн» с февраля 2019 года. Из-за введения в Китае потолка зарплат бельгийцу придётся пойти на 75% сокращение зарплаты, если он захочет остаться в клубе после окончания нынешнего контракта, который рассчитан до 31 декабря 2021 года.
В сезоне-2019 Феллайни забил 12 мячей и отдал 5 результативных передач в 34 матчах за «Шаньдун Лунэн» во всех турнирах. Трансферная стоимость 32-летнего футболиста оценивается в € 7 млн.
Феллайни — о возможном переходе в «Тоттенхэм»: мне хорошо в Китае
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