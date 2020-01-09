«Атлетико» обыграл «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании

В Джидде (Саудовская Аравия) на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» состоялся второй полуфинальный матч Суперкубка Испании «Барселона» — «Атлетико». Финальный свисток зафиксировал победу мадридской команды со счётом 3:2.

Автором первого гола стал полузащитник «Атлетико» Коке в начале второго тайма. Спустя пять минут нападающий «Барселоны» Лионель Месси сравнял счёт. В середине второй половины форвард Антуан Гризманн вывел сине-гранатовых вперёд. В концовке по одному мячу в ворота каталонцев отправили нападающие «матрасников» Альваро Мората (пенальти) и Анхель Корреа.

В финале Суперкубка Испании «Атлетико» встретится с мадридским «Реалом», который обыграл «Валенсию» (3:1). Матч состоится в Джидде на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» 12 января, начало — в 21:00 мск.