«Спартак» показал первый гол Дж. Ларссона за сборную Швеции
Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала гол нападающего команды Джордана Ларссона, который впервые отличился за сборную Швеции.
Форвард отметился голом в товарищеском матче со сборной Молдавии (1:0) после передачи Йеспера Карлссона.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Спартака».
Джордан Ларссон перешёл в «Спартак» летом 2019 года из «Норрчёпинга». Сумма трансфера составила 4 млн евро. В нынешнем сезоне 22-летний форвард в 15 матчах Российской Премьер-Лиги (11 — в основном составе) стал автором четырёх забитых мячей и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с московским клубом действует до лета 2023 года.
«Спартак», набрав 22 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.
Дж. Ларссон получил травму в товарищеском матче с Молдавией
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