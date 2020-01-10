«Спартак» показал первый гол Дж. Ларссона за сборную Швеции

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала гол нападающего команды Джордана Ларссона, который впервые отличился за сборную Швеции.

Форвард отметился голом в товарищеском матче со сборной Молдавии (1:0) после передачи Йеспера Карлссона.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Спартака».

Джордан Ларссон перешёл в «Спартак» летом 2019 года из «Норрчёпинга». Сумма трансфера составила 4 млн евро. В нынешнем сезоне 22-летний форвард в 15 матчах Российской Премьер-Лиги (11 — в основном составе) стал автором четырёх забитых мячей и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с московским клубом действует до лета 2023 года.

«Спартак», набрав 22 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.