Маротта: Видаль является одной из целей «Интера»

Спортивный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта подтвердил информацию о том, что клуб интересуется чилийским полузащитником «Барселоны» Артуро Видалем.

«Мы сделаем что-то в зимнее трансферное окно. Это важный момент, и мы хотим продолжать усиливать команду.

Видаль является одной из наших целей. Что касается Эриксена, рынок закрывается в конце января.



Мы прилагаем все усилия, но для усиления команды необходимы важные приобретения, а с ними есть некоторые сложности", — приводит слова Маротты Football Italia.

Видаль перешёл в «Барселону» летом 2018 года из «Баварии», сумма трансфера составила € 18 млн. В нынешнем сезоне 32-летний чилиец принял участие в 15 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором шести забитых мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.