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Российские клубы хотят заполучить хавбека «Атлетико» Лемара

Российские клубы хотят заполучить хавбека «Атлетико» Лемара
Футбол / РПЛ 0

Мадридский «Атлетико» готов расстаться с полузащитником команды Тома Лемаром. 24-летний француз может сменить команду уже в это зимнее трансферное окно, сообщает The Telegraph.

Лондонские «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур» заинтересованы в аренде Лемара до конца нынешнего сезона. Заполучить его хотят также неназванные клубы из России и другие европейские команды. По информации издания, «Челси» уже сделал игроку предложение о контракте.

Тома перешёл в «Атлетико» из «Монако» 1 июля 2018 года за € 70 млн. Сейчас трансферная стоимость хавбека оценивается в € 30 млн.

В нынешнем сезоне Лемар принял участие в 15 матчах испанской Примеры и 6 встречах Лиги чемпионов. Француз не отметился забитыми мячами или результативными передачами.

Контракт футболиста с «Атлетико» рассчитан до 30 июня 2023 года.

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