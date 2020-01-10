Фанат схватил Месси после поражения «Барселоны» в Суперкубке Испании. Фото
После финального свистка полуфинального матча Суперкубка Испании между «Барселоной» и мадридским «Атлетико» случился неприятный эпизод — на поле выбежал болельщик и крепко обнял форварда каталонского клуба Лионеля Месси.
Только благодаря вмешательству службы безопасности арены, мужчину удалось оттащить от аргентинца и увести с поля.
Фото можно посмотреть в «твиттере» Mundo Deportivo.
Матч, который состоялся в Саудовской Аравии, на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити» в Джидде, завершился со счётом 3:2 в пользу «Атлетико». В финале Суперкубка Испании команда Диего Симеоне сыграет с мадридским «Реалом», который днём ранее обыграл «Валенсию» (3:1). Встреча состоится 12 января, начало — в 21:00 мск.
«Атлетико» обыграл «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании
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